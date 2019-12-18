«Укрнафта» сообщила о победе над Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене арбитражного решения по иску компании «Укрнафта» о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остается в силе — Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал РФ. Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО „Укрнафта“, — говорится в сообщении.
Кроме того, суд обязал РФ выплатить „Укрнафте“ 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.
„Укрнафта“ рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении, по крайней мере, этого решения», — говорится в сообщении.
Как утверждают в «Укрнафте», незаконные вооруженные формирования государства-агрессора вскоре после аннексии Крыма захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании.
«Все попытки „Укрнафты“ вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (в том числе продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями), обращаясь в правоохранительные органы РФ, оказались напрасными», — констатировали ранее в компании, объясняя причины подачи иска в суд.
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