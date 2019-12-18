Комитет Сената США одобрил крупный пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщил СМИ директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон.

Инициативу поддержали 17 сенаторов, против высказались пять законодателей, среди которых был и председатель комитета Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо).

Ранее две крупные организации американских предпринимателей — Торговая палата США и Американский институт нефти — призвали сенаторов проголосовать против законопроекта в связи с тем, что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия.

Изначально сенаторы должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Инициативу под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) представил еще в феврале председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина). С начала года законодатели не вносили в него правок. Так, в тексте до сих пор содержится призыв «немедленно освободить украинских моряков», которые были захвачены после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Документ предполагает, в частности, введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. Кроме того, американского лидера обязывают «публично призвать правительство Российской Федерации вернуть Крым под контроль правительства Украины».

Законодатели также обязывают главу государства ввести санкции против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ. Речь идет об однократных вложениях в размере $1 млн, либо на $5 млн и более за период в 12 месяцев. Инициатива вводит санкции против лиц, «поддерживающих освоение запасов нефти в Российской Федерации» тем или иным образом.

Документ предусматривает ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с госучастием, банков, киберсектора и финансового сектора РФ. Часть рестрикций связана с вмешательством РФ в демократические процессы или выборы за рубежом.

Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней. Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Авторы документа также выступают за введение правила, согласно которому для выхода США из НАТО необходимо согласие двух третей американских сенаторов. Законодатели запрещают вашингтонской администрации покидать альянс, пока сенаторы не примут соответствующую резолюцию.

Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России.

В законопроекте говорится, что американский лидер должен ввести санкции против «политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности» в России, а также против тех, кто «сознательно совершает значительные финансовые операции с физическими лицами, поддерживающими российскую злонамеренную деятельность в киберпространстве».

Сенаторы также требуют от вашингтонской администрации предоставлять доклады по различным вопросам, касающимся экономической, военной и политической деятельности России. Таким образом, они намерены ужесточить принятый в США в 2017 году закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США рестрикций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.