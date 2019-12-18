Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщает посольство Украины в ООН в среду.
Как сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, в поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.
Страны, которые голосовали против резолюции: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.
Среди ключевых положений проекта требование, чтобы российская оккупационная власть прекратила политику изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения. Также в резолюции осуждаются массовые задержания активистов и правозащитников, в том числе представителей «Крымской солидарности», на основе обвинений якобы в поддержке терроризма.
Кроме того, в документе содержится призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за выражения мнений, в частности, до начала оккупации. Также содержится требование освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.
В проекте резолюции осуждается призыв на службу в армию жителей оккупированного Крыма.
Также одним из важных положений документа содержится призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждение нарушений РФ прав человека в Крыму на двустороннем и многостороннем уровнях.
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