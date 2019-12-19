Зеленский сменил послов Украины в четырех странах и постпреда при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве, Государстве Катар, Республике Молдова и Китайской Народной Республике.
Соответствующие указы №№ 912/2019, 913/2019, 914/2019 и 915/2019 опубликованы на сайте главы государства.
Согласно тексту опубликованного указа № 912/2019, Зеленский постановил назначить Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова Президент назначил Марка Шевченко.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар назначили Андрея Кузьменко, а в Иорданском Хашимитском Королевстве — Мирославу Щербатюк.
Президент Украины Владимир Зеленский также назначил Сергея Кислицу Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций вместо Владимира Ельченко, который станет новым послом в США.
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