Зеленский сменил послов Украины в четырех странах и постпреда при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве, Государстве Катар, Республике Молдова и Китайской Народной Республике.

Соответствующие указы №№ 912/2019, 913/2019, 914/2019 и 915/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Согласно тексту опубликованного указа № 912/2019, Зеленский постановил назначить Сергея Камышева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова Президент назначил Марка Шевченко.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Катар назначили Андрея Кузьменко, а в Иорданском Хашимитском Королевстве — Мирославу Щербатюк.

Президент Украины Владимир Зеленский также назначил Сергея Кислицу Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций вместо Владимира Ельченко, который станет новым послом в США.