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У Порошенко платили миллионы за заказные материалы в СМИ и посты популярных блогеров

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У Порошенко платили миллионы за заказные материалы в СМИ и посты популярных блогеров

Члены администрации президента Петра Порошенко размещали заказные материалы в украинских СМИ и координировали блогеров в соцсетях.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на документы, которые попали к журналистам.

«Документы являются отрывками из неофициального медиа-плана администрации и касаются 2015-2016 годов. Из них следует, что президентская команда заказывала средствам массовой информации, что писать и каких политологов цитировать», — омечает издание.

По словам источника Kyiv Post, документы нашли в кабинете, который ранее занимал глава отдела связей департамента информационной политики администрации Порошенко Владимир Горковенко.

Сам Горковенко заявил, что не забывал никаких документов и не занимался размещением джинсы. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко проигнорировал обращение издание.

Согласно этим материалам, в сентябре 2015 года газета «Аргументы и Факты» должна была получить 2100 долларов за размещение статьи политолога Александра Соколова «Как потерять Украину?».

На вопрос об этом материале в редакции «АиФ» откровенно сказали, что «скорее всего, он был заказным».

Одна из таблиц перечисляет шесть других газет, которые должны были получить деньги за размещение материалов — «Сельские вести», «Комсомольская правда», «Украина молодая», «Газета по-украински», «Комментарии», «Факты и комментарии» и «Сегодня ».

В документах также указано, что 874 тысячи долларов наличными должны были выплатить семи радиостанциям во время местных выборов 2015 года за размещение информационных сообщений в выпусках новостей.

Для сравнения, в том же бюджете на обычную рекламу на этих радиостанциях было предусмотрено лишь 277 тысяч долларов. Но даже из этой суммы только 48 тысяч должны были перечислить на банковские счета радиостанций, остальные — к уплате наличными.

Представитель радиостанции «Хит ФМ» подтвердил, что информационные сообщения в выпусках новостей не помечаются как реклама, и обычно продаются в пакете с обычной рекламой.

Один из документов детализировал информационную кампанию, которая должна была сопровождать назначение Виталия Ковальчука представителем президента в Кабмине в мае 2016 года. Согласно ему, планировали сначала «слить» информацию о назначении через лояльных политологов — Владимира Фесенко, Вадима Карасева и Андрея Золотарева, которые должны были положительно прокомментировать фигуру Ковальчука.

В документе также были прописаны готовые тезисы для комментариев, где Ковальчука показывали, как реформатора, который усилит работу правительства.

Отмечается, что все три политолога действительно положительно прокомментировали назначение Ковальчука.

Фесенко подтвердил, что работал с администрацией Порошенко, но условия такого сотрудничества назвать отказался. Золотарев сказал, что сотрудничал редко и не за деньги, а из-за дружеских отношений с Ковальчуком.

Карасев завил, что не сотрудничал с администрацией Порошенко, но его комментарии появлялись в материалах «РБК» и «Интерфакса» за май 2016 года, и тезисы совпадали с теми, что были в документах из администрации.

Также отмечается, что команда Порошенко в 2015 году платила за предвыборную кампанию партии «Наш край», которую тогда часто называли «проектом Банковой», хотя представители партии это отрицали. В одном из документов указано, что команда Порошенко потратила 72,8 миллиона гривен (3 миллиона долларов) на предвыборную рекламу партии «Наш Край» на основных телеканалах.

Кроме того, среди документов была стратегия взаимодействия с соцсетями от агентства Postmen, которая советовала привлекать блогеров. Данная компания по состоянию на начало 2019 года продолжала обслуживать Порошенко и его партию.

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Политконсультант Екатерина Коваль рассказала, что в составе небольшой команды несколько лет координировала работу десятков блогеров, которые поддерживали Порошенко в соцсетях. Команда искала перспективных людей, писала для них тезисы, а те поддерживали Порошенко и атаковали его критиков.

По ее словам, около 20 самых популярных блогеров получали плату за свои услуги, доходящую до 1500 долларов в месяц.

Среди блоггеров, которые, по словам Коваль, входили в сеть, были популярные в Facebook Серж Марко (Александр Карпюк) и Мартин Брест (Олег Болдырев), но они отрицают, что получали деньги за свою поддержку президента Порошенко в соцсетях.

СМИ, Петр Порошенко
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