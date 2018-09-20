Порошенко поддерживает идею закона об «агентах влияния»

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Украине все еще действует российская агентура, контролирующая СМИ, и поддерживает идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора.

Выступая четверг утром с трибуны Верховной Рады, обращаясь к парламенту с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, он отметил, что некоторые телеканалы, газеты, интернет-издания «стали неприкрытыми рупорами российской пропаганды».

«В Украине все еще действует сеть российской агентуры, которая берет под контроль медиа, плодит „независимые“ общественные организации. Они независимы от Украины, но подконтрольны Кремлю, и разжигают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения. Таким образом, я поддерживаю идею законопроекта регистрации агентов влияния государства-агрессора», — заявил Петр Порошенко.

Отметим, что во время выступления президент также пообещал «выселить» Черноморский флот РФ из Крыма и признал, что не выполнил большинство своих предыдущих обещаний.