РФ и Украина почти договорились по газу – переговоры продолжатся сегодня в Минске

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
«Мы достигли соглашения в принципе», — сказал он вчера журналистам в Берлине по итогам многочасовых переговоров.
«Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах», — уточнил представитель Еврокомиссии.
По его словам, это «позитивные новости для Европы, России и Украины».
«Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров по транзиту газа.
Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. «Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению».
По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.
Позже в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате в пятницу.
«Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме», — сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на пятницу.
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