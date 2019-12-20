Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей

Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

О этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

«Правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях», — отметил он.

Сообщается, что такое решение Кабмин принял 20 декабря.

Гончарук пояснил, что теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам препоручения на распространение государственных мгновенных лотерей.

Правительство также поручило Нацполиции с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса.

А Государственной фискальной службе приказало организовать проверки лицензий всех так называемых «государственных лотерей».