Опубликован список худших паролей 2019 года

Американская компания по кибербезопасности Splashdata опубликовала рейтинг худших по надежности паролей за 2019 год. Как отмечается на сайте компании, для его составления специалисты проанализировали свыше 5 миллионов аккаунтов, чьи пароли стали известны мошенникам.
«Хотя меня радует, что пароль „password“ больше не занимает первое место, пользователи продолжают выбирать предсказуемые последовательности букв или цифр. Среди новых в нашем топе — 1q2w3e4r и qwertyuiop», — сказал исполнительный директор компании Морган Слейн.
Худшим паролем 2019 года стала простейшая последовательность цифр — «123456», на нее пришлось 4% всех случаев утечки персональных данных. Второе место получила комбинация «123456789». На третьем месте расположились первые пять букв верхнего ряда клавиатуры — qwerty. В десятку вошли комбинации «123123» и «654321». В топ-25 худших попали также слова «welcome» и «password1». Как поясняет глава Splashdata, «внесение незначительных изменений в простейший пароль не сделает его надежным». Не смогут обеспечить безопасность личных данных и пароли-имена, особенно если это имена известных личностей.
«Цель наших ежегодных рейтингов состоит в том, чтобы заставить людей задуматься о защите своих персональных данных в интернете. И, по-моему, у нас это получается, — заключил Морган Слейн. — Если вы нашли в нашем списке свой пароль, обязательно смените его».
Профессионалы в сфере компьютерной безопасности приводят несколько базовых советов по выбору пароля. По их словам, стоит использовать слова или фразы от 12 символов и больше с использованием строчных и прописных букв. Также следует придумать разные секретные комбинации для различных площадок и устройств. Кроме того, в некоторых случаях рекомендуется использовать специальные программы для генерации пароля.
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