В СБУ заявили о «сокрушительном ударе» по игорному бизнесу

В Службе безопасности Украины сообщают, что сотрудники спецслужбы блокировали работу 8 подпольных казино и 35 игровых заведений в шести регионах Украины: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.
«Во время спецоперации, которая была проведена по поручению президента Украины, оперативники спецслужбы изъяли 337 единиц различного игрового оборудования, в том числе 11 рулеток и 33 стола для игры в покер и почти 1млн грн, полученных от противоправной деятельности», — сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители. Прошли сотни обысков, как по адресам расположения заведений, так и по месту жительства фигурантов дел.
Спецоперация проведена совместно с органами ГБР и прокуратуры.
Начаты ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016