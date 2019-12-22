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В ЦИК рассказали, как проходят первые выборы в тергромады

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В ЦИК рассказали, как проходят первые выборы в тергромады

Голосование на первых выборах депутатов территориальных громад проходит в штатном режиме.

Об этом сообщили в ЦИК.

«Все 532 избирательных участка на первых и 66 — на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий контролируют процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными.

По данным Национальной полиции Украины, с утра чрезвычайных происшествий на избирательных участках зафиксировано не было.

22 декабря в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТГ) в 21 области Украины проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительные местные выборы — в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

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По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тысяч избирателей, в дополнительных — более 35 тысяч избирателей.

Голосование, началось в 8:00 и продлится до 20:00. Оно проходит на 536 избирательных участках.

ЦИК, выборы, тергромады
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