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Между Россией и Беларусью отменят роуминг

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Между Россией и Беларусью отменят роуминг

Плата за входящие вызовы в роуминге между Беларусью и Россией в рамках так нахываемого Союзного государства должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

«Согласно финальной версии «дорожной карты» по так называемой отмене роуминга между Россией и Беларусью в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении», — сказал он.

К сентябрю 2020 года должны отменить все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков. Новиков также отметил, что Москва полностью согласовала финальную версию «дорожной карты».

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Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга между странами еще в августе 2018 года. Тогда одним из способов решения вопроса называли гармонизацию тарифов.

В сентябре 2019 года министерства связи двух стран планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами. Однако сторонам до сих пор не удалось договориться о снижении оптовых цен, от которых зависит тариф для абонентов.

Россия, Беларусь, роуминг
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