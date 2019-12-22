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На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди

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На въезд в Украину из Польши образовались многочасовые очереди

Значительное скопление транспортных средств на границе с Польшей образовалось в воскресенье в направлении въезда в Украину, сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«Информируем граждан о значительных скоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Наибольшее количество транспортных средств ожидает оформления перед пунктами «Краковец-Корчова» и «Шегини-Медыка», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

По данным пограничников, причиной такого накопления стало то, что граждане Украины, учащиеся или работающие за границей, пытаются вернуться домой до начала рождественско-новогодних праздников.

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«В данное время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше от своей пропускной способности. В частности, через „Шегини“ за последние сутки пропустили 2784 транспортные средства и 23 387 человек, а через пункт пропуска „Краковец“ — 3366 единиц транспорта и 16 165 пассажиров», — говорится в сообщении.

Пограничники просят путешественников отслеживать ситуацию при помощи официальных Интернет-ресурсов пограничных служб Украины и Польши и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Польша, граница
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