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В Минэкономики показали, как будут определяться трудовые отношения в новом законе

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В Минэкономики показали, как будут определяться трудовые отношения в новом законе

Министерство экономики обнародовало статью будущего Трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует.

Статью законопроекта показал министр экономразвития Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

«Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем в Кабмин. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих», — сообщил Милованов.

Статья 13.1. Наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

1) лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

2) личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица (далее, для сокращения — работодателя — ЭП);

3) работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном работодателем рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

4) лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

5) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается работодателем;

6) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается работодателем.

Отметим, что нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.

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Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что новый Трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать.

Трудовой кодекс, Тимофей Милованов
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