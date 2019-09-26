Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, размещенном в четверг на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Этот фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября.

«Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность», — сказал принц, занимающий второе по важности положение в стране после короля. Он, однако, настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашкаджи. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пояснил, что в королевстве «20 млн подданных и 3 млн госслужащих», у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Кронпринц прокомментировал вопрос о том, что члены «команды убийц» журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. По его словам, «у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право пользоваться самолетами королевской семьи».

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.