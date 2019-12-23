Ночь на святого Николая в Киеве стала самой теплой с 1881 года

На День святого Николая в Киеве было установлено сразу три температурных рекорда — самая теплая ночь, самый теплый день и самая высокая среднесуточная температура, сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского.
Как сообщается, ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Температура воздуха не опускалась ниже 5,8° тепла, что на 3° выше предыдущего рекорда, установленного в 1904 году и повторенного в 2015 году.
Дневная температура 19 декабря достигла отметки 11,3° тепла, что на 0,6° превысило рекорд, установленный в 1989 году.
Благодаря теплому дню и теплой ночи среднесуточная температура достигла отметки 7,2°, на 2,4° превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году.
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