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В России нашли пропавшую 16 лет назад женщину

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В Красноярске волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям помогли родственникам найти женщину, которая потерялась из-за провалов в памяти, когда была подростком. Об этом ТАСС сообщила руководитель подразделения Оксана Василишина.

По словам Василишиной, девушка пропала 16 лет назад, после того как вышла из больницы в Томске, и «каким-то образом» добралась до Красноярска, где на улице была обнаружена полицейскими. Она не могла сообщить о себе никакой информации, кроме имени, поэтому девушку поместили в психиатрическую больницу на все это время.

В феврале 2019 года о женщине узнали в центре помощи пропавшим детям. Волонтеры связались с полицией и попросили предоставить данные, когда и при каких обстоятельствах ее нашли. «Мы стали распространять ориентировку по всей России при помощи соцсетей. Буквально только сейчас ориентировка попалась на глаза родственникам, они узнали ее», — рассказала Василишина.

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По ее словам, потерявшаяся смогла назвать имена родственников, после чего волонтеры связались с сестрой женщины. «Родные ее заберут, они сейчас восстанавливают документы, потому что у нее паспорт 14-летней девочки, а сейчас ей 32», — добавила Василишина.

Как говорится на странице организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» во «ВКонтакте», пропавшую по ориентировке узнал ее брат.

Россия
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