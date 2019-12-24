Лукашенко пожаловался, что Россия «прессует» его страну

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска.
По его словам, дефицит в товарообороте РФ и Белоруссии достиг $9 млрд. «То есть мы у вас (РФ — Ред.) покупаем на $9 млрд больше, чем продаем. Это дефицит в товарообороте — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, „завинчивая гайки“ и повышая цены?» — сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы», радиоверсия которого размещена во вторник на ее сайте.
Лукашенко также добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.
«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они будут правы», — сказал Лукашенко.
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