Социальные сети менее вредны для психологического здоровья, чем принято думать

В последнее время стало очень модным воздерживаться от использования цифровых медиа. В ход идет все, от цифровых детоксов до последней причуды Кремниевой долины — «дофаминового голодания». В основе всех этих экспериментов лежит предположение о том, что использование цифровых устройств и, в частности, социальных сетей вредно для здоровья, и что если мы не будем ими пользоваться, то станем более счастливыми и удовлетворенными людьми.

Но насколько это правда? Новая статья в Media Psychology утверждает, что нет — по крайней мере в отношении социальных сетей. В одном из немногих экспериментальных исследований в этой области было обнаружено, что отказ от социальных сетей на срок до четырех недель никак не улучшает наше самочувствие или качество жизни.

Многие прошлые психологические исследования социальных сетей опирались на корреляционные данные, изучая, как индивидуальные различия в использовании социальных сетей (или «экранное время» в целом) связаны с благополучием. В этом есть смысл: гораздо проще взглянуть на существующие паттерны использования гаджетов, чем проводить контролируемый эксперимент, особенно в мире, где все ежедневно пользуются цифровыми медиа. Но из-за этого трудно определить причинно-следственные связи — даже если использование социальных сетей связано с более низким уровнем благополучия, как мы можем быть уверены, что дело не в том, что несчастные люди просто чаще заглядывают в социальные сети?

Поэтому в своем новом исследовании Джеффри Холл и его коллеги из Университета Канзаса решили внести свой вклад в довольно скудную экспериментальную литературу, посмотрев, что происходит, когда люди целенаправленно избегают социальных сетей. Исследователи распределили участников по пяти группам: одну попросили использовать социальные сети как обычно (в частности, Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram), а других — воздерживаться от использования всех четырех платформ в течение 7, 14, 21 или 28 дней. Исследователи создали учетные записи, чтобы следить за каждым участником и проверять, что те ничего не публиковали сами и не участвовали в обсуждении чужих постов в течение этого времени.

В конце каждого дня все четыре недели участники записывали, сколько времени они тратили на различные виды деятельности (например, еда, работа, просмотр телевизора, использование интернета и т. д.). Также они заполнили короткие анкеты, измеряющие благополучие, качество жизни и одиночество.

Исключив тех, кто использовал социальные сети в дни воздержания, исследователи получили 130 участников. Затем они статистически проанализировали данные, чтобы выяснить, существуют ли какие-то различия в показателях благополучия между днями воздержания и контрольными днями, и если да, то связано ли это с тем, как долго люди воздерживались.

Но команда обнаружила, что никаких существенных эффектов не было, независимо от того, сколько недель участники не заходили в соцсети. «Дни, когда участники могли свободно использовать четыре вида социальных сетей, и дни, когда они воздерживались от их использования, не отличались с точки зрения одиночества в конце дня, эмоционального благополучия и качества дня», — заключают они.

Это открытие не такое уж удивительное. Результаты нескольких других экспериментальных исследований, проведенных ранее, были неоднозначными: воздержание от социальных сетей (или сокращение использования) приводило к небольшому снижению уровня одиночества или еще большей «тяге» к возвращению в онлайн, но при этом не было отмечено никакого существенного влияния на некоторые другие показатели благополучия. Все вместе эти результаты показывают, что «корреляционные исследования, которые говорят о негативном влиянии социальных сетей, нужно интерпретировать более осторожно», пишут авторы.

Есть недостатки и в новом исследовании: в частности, размер выборки был невелик, и авторы признают, что у них было недостаточно участников, чтобы обнаружить возможные небольшие эффекты. С другой стороны, если воздержание от социальных сетей приводит к крошечным эффектам, которые проявляются только при изучении огромных выборок, то эти эффекты имеют небольшое практическое значение в реальном мире.

Возможно, еще более важно то, что у исследователей не было возможности убедиться, что люди не использовали социальные сети пассивно в дни воздержания, просто просматривая каналы в Twitter или в Instagram и не публикуя ничего самостоятельно. И хотя исследование показывает, что уход из социальных сетей, как правило, приносит небольшую психологическую пользу, неясно, влияет ли это на одних людей лучше, чем на других.

Тем не менее, исследования показывают, что паника, связывающая использование социальных сетей с плохим психическим здоровьем, слишком раздута.