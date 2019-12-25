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Зеленский подписал закон, который отменяет «площадки Яценко»
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Зеленский подписал закон, который отменяет «площадки Яценко»
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Зеленский подписал закон, который отменяет «площадки Яценко»

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Зеленский подписал закон, который отменяет «площадки Яценко»

24 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект 2047-Д о ликвидации так называемых «площадок Яценко», которые зарабатывали на оценке недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как отмечает Экономическая правда, с момента вступления закона в действие «авторизованные электронные площадки» исчезнут из процесса представления отчета оценщиками в Единую базу данных отчетов об оценке.

То есть четыре площадки — «Реестр оценки», «Оценка.online», «Экспресс-оценка» и «Профессиональная оценка» — не смогут зарабатывать по миллиону в день и, скорее всего, будут ликвидированы, так как их «уникальные» услуги никому не пригодятся.

Также с 1 января 2020 упрощается модель оценки объектов недвижимости. У граждан будет возможность получить справку об автоматической оценку объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика. Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда гражданин не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

Кроме того, вводится порог на оценку, которые осуществляет оценщик. Так, стоимость объекта недвижимости не может отличаться на 25% больше или меньше суммы, которую определяет Единая база.

Нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базы для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

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Напомним, что после принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости были обязаны были сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель — сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали «авторизованными электронными площадками». Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко. Площадки просто «пересылали данные» от оценщика к Единой базы ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас — 500-1800 гривен.

недвижимость, Антон Яценко, Владимир Зеленский, площадки Яценко
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