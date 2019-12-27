В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

Число погибших при крушении самолета близ казахстанского города Алматы, по предварительным данным, составило 14 человек, сообщили в местной администрации.

«В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14», — говорится в сообщении.

Комитет по ЧС сообщает, что установлены личности семи погибших при крушении самолета.

Самолет авиакомпании Bek Air сообщением Алматы — Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Президент Казахстана уже объявил 28 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.