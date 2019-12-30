Две трети украинцев проведут новогоднюю ночь дома

67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% — в гостях, у друзей или родственников, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.
Еще не решили, где встречать Новый год 6,3% опрошенных.
3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше — 2,6% опрошенных — в публичном заведении.
0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же — за границей.
0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь «в кругу интернета».
Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016