Две трети украинцев проведут новогоднюю ночь дома

67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% — в гостях, у друзей или родственников, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

Еще не решили, где встречать Новый год 6,3% опрошенных.

3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше — 2,6% опрошенных — в публичном заведении.

0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же — за границей.

0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь «в кругу интернета».

Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.