Украинцы готовы потратить на новогодний стол 1440 гривен

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1440 гривен.
Об этом сообщил аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Петр Бурковский во время обнародования результатов общенационального репрезентативного опроса в Укринформе.
«Мы подсчитали среднюю сумму, и в этом году у нас получилось 1440 гривен. В прошлом году было 1390. Однако, если брать в твердой валюте, то в этом году меньше. Если брать по актуальному курсу НБУ», — сказал Бурковский.
Опрос показал, что до 16% уменьшилась и доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег. В предыдущие годы таких было 23%.
Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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