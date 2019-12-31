В Багдаде протестующие штурмуют здание посольства США

В Багдаде сотни протестующих попытались штурмовать ворота американского посольства, сообщает телеканал Al Arabiya. Столкновения у посольства продолжаются.

По данным СМИ, демонстранты — сторонники шиитского ополчения, протестующие против авиаударов США, в результате которых погибли несколько членов группировки «Катаиб Хезболлах».

Протестующие установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды. Также они, выкрикивая антиамериканские лозунги, разрисовали стены и окна здания посольства граффити в поддержку группировки.

Телеканал Alsumaria сообщает, что демонстранты подожгли часть ограды здания. По данным AP, около десятка протестующих прорвались на территорию посольства, против них применили слезоточивый газ. Также слышны звуки выстрелов.

Посол США в Багдаде Мэтью Толлер уехал в неизвестном направлении, сообщили источники Al Arabiya. По их данным, остальные сотрудники дипмиссии также покинули Багдад через международный аэропорт.

По данным шиитского ополчения, в результате авиаудара по базе группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим погибли по меньшей мере 25 человек, еще 55 получили ранения. Власти США объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. По словам госсекретаря Майка Помпео, действия США были направлены на защиту американских граждан и носили оборонительный характер.