Правительство выполнило план по приватизации на 3%

От приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.
Как отметили в ФГИ, на обеспечение работы фонда в 2019 году потратили почти такую же сумму — 481,5 млн грн.
Таким образом, план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн и во время корректировки закона о госбюджете осенью 2019 эта цифра не менялась.
В то же время в ноябре Кабинет министров Украины решил провести перераспределение источников финансирования общего фонда государственного бюджета из-за невыполнения плана по приватизации в 2019 году. Согласно распоряжению, увеличивается финансирования госбюджета по коду «Заимствования» на сумму 16,4 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду «Поступления от приватизации государственного имущества».
Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд грн.
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