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Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов

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Госдолг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов

Государственный долг Украины по итогам 2019 года, по оперативной оценке, составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом — 74,5 млрд долл. США, сократившись к ВВП до около 45% на конец года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

«По оперативной оценке, государственный долг на конец 2019-го составил в гривневом эквиваленте 1 764,2 млрд грн, а в долларовом 74,5 млрд долл. США и сократился к ВВП до около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП», — говорится в сообщении.

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Как указано, была увеличена доля государственного долга, номинированного в национальной валюте, с 33% до 41%.

«Всего, в 2019 году на обслуживание и погашение госдолга было направлено в гривневом эквиваленте соответственно 119,2 млрд грн и 345,2 млрд грн. За этот период внутренние заимствования составляли 341,2 млрд грн (из которых 222,6 млрд грн составляли заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 млрд грн... Доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%», — отметили в Минфине.

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Также отмечается, что был повышен средневзвешенный срок размещаемых ОВГЗ с 9 месяцев в 2018 году до около 2 лет в 2019 году. «Доходность по ОВГЗ существенно сократилась: в гривне на 7,22 пункта до 11,78 за 3-месячным ОВГЗ и 7,08 п.п. до 11,42% по годовым ОВГЗ. Доходность по последним заимствованиям на внутреннем рынке в долларах США составляла рекордно низкие 3,86%, а последние в 2019 году ОВГЗ, номинированные в евро, Украина осуществила под рекордно низкие 2,22% — самые низкие за всю историю современной Украины», — указали в ведомстве.

госдолг, Минфин
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Комментарии (1)
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Гость
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gwegewg gewwg
gwegewg gewwg 1 час 27 минут назад

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