Глава комитета Рады по соцполитике анонсировала создание Социального кодекса

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») заявляет о планах в течение трех-четырех лет написать новый кодекс законов, который будет регулировать сферу социальной защиты граждан, аналогичный Социальному кодексу в ЕС.

«В Европейском Союзе социальная защита граждан выписана в Социальный кодекс — это закон, который на уровне кодекса, также как и Гражданский кодекс, описывает, что именно защищает страна. Мы, к несчастью, такой вот системы пока не имеем. Будем стремиться на протяжении трех-четырех лет сформировать такой Кодекс в Украине, поскольку это очень большой проект, но мы уже начинаем его делать», — рассказали Третьякова в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.