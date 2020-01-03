Макрон и Путин обсудили обмен пленными и транзит газа через Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора 3 января положительно оценили обмен пленными между «Л/ДНР» и Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что во время разговора была акцентирована важность последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года „пакетной“ сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.