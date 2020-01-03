Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - ООН

Нынешняя ситуация в районе Персидского заливе требует предельной аккуратности, чтобы не допустить еще одной региональной войны, сообщил телеканал CNN в пятницу со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака.
«Это тот момент, когда лидеры должны выказать максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе», — сказал он.
«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш — ИФ) последовательно выступал за деэскалацию в Персидском заливе. Он крайне обеспокоен недавней эскалацией напряженности», — добавил Хак.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде командующего иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.
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