НАТО приостанавливает работу миссии в Ираке после убийства Сулеймани

Североатлантический альянс (НАТО) объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinite.
По словам представителя НАТО Дилана Уайта, миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.
«Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены», — заявил Уайт.
Также СМИ сообщают, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.
Напомним, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Ирака. В американском Госдепе советуют покинуть Ирак из-за «напряженной ситуации в регионе».
Кроме того, 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектах шиитских боевиков. Разъяренные демонстранты кричали «смерть Америке», жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.
Уже 1 января посольство США в Ираке прекратило свою работу из-за нападения со стороны протестующих.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016