Украина снова попросилась участвовать в миссии НАТО в Ираке

Украина подтвердила свое намерение принять участие в миссии НАТО в Ираке, утверждает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Мы подтвердили наше желание в отношении участия в мисси НАТО в Ираке», — сказал он журналистам в четверг в Брюсселе по окончании участия в заседании министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами, участниками операции в Афганистане, передает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, состоянием на сегодня списка конкретных специалистов, которые будут участвовать в этой миссии, еще нет. «Это потому, что сами страны НАТО еще не знают, когда миссии в Ираке будет возобновлена. Поэтому сейчас работу по определению конкретных людей мы еще ведем. Как только это будем — мы сразу сообщим. Мы четко заявили, что мы будем принимать в этом участие и страны, которые имеют к этому отношение, это поддерживают», — констатировал Загороднюк.
Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба проинформировал НАТО о том, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу.
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