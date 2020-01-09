Украинская поисково-спасательная группа в Иране расследует причины аварии самолета МАУ, - Гончарук

Украинская поисково-спасательная группа в Иране уже проводит расследование причин авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня ночью наша поисково-спасательная группа прибыла в Иран и ведет расследование причин трагедии», — написал глава правительства.
По его словам, в составе группы работают представители ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, а также МАУ.
Премьер-министр напомнил, что 9 января объявлено днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране, и выразил соболезнования всем родным и близким погибших.
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