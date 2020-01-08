Пожары в Австралии: более 20 человек обвинили в умышленном поджоге

Австралийские правоохранители обвинили более 20 человек в намеренном начале лесных пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
По данным телеканала, австралийская полиция подала судебный иск против 183 человек, за преступления, связанные с лесными пожарами, которые продолжаются в Австралии. В частности, правоохранители подозревают 40 несовершеннолетних.
Так, из 183 человек, против которых были поданы судебные иски, 53 получили предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем. Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигарету или спичку на землю.
Кроме того, не менее 24 человек были обвиненные в преднамеренном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.
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