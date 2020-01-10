Судьи пожаловались на давление защитника подозреваемой в деле Шеремета

Судьи Киевского апелляционного суда пожаловались на давление и попытки вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия со стороны адвоката подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заявление судей обнародовано на официальном портале «Судебной власти Украины».
Заявление касается событий в суде 20 декабря, когда было перенесено заседание по обжалованию меры пресечения Кузьменко, но адвокат Владислав Добош и сторонники Кузьменко отказались покидать зал заседаний и находились там несколько часов, пока не вмешались правоохранители.
Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению производств. Кроме того, было повреждено имущество суда, в том числе мебель и технические устройства. Судьи считают, что адвокат использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния.
Напомним, утром 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако Кузьменко, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказывались покидать зал суда, требуя заседания. В связи с этим полиция и нацгвардия начали штурм зала Киевского апелляционного суда, где находилась Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста.
.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016