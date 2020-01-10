В Кабмине анонсировали публичное обсуждение земельной реформы

В понедельник, 13 января, состоится общественное обсуждение земельной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции «Слуга народа», аграрного комитета Верховной рады озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предложенные изменения к законопроекту.
Напомним, представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко заявил, что необходимость проведения земельной реформы заключается в реализации реформы децентрализации. Он добавил, что на сегодня Украина имеет в наличии для продажи 7 миллионов 600 тысяч гектаров государственной земли.
Также отметим, что, по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждаются варианты более существенного уменьшения.
Также Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Спикер комитета Совета дал поручение завершить этот детальное до 10 января 2020 года.
Спикер парламента заверил, что заседание Комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений будет проходить в открытом режиме.
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