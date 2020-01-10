«Нафтогаз» подает новые иски против России в суд Гааги

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Об этом сообщил в интервью LIGA.net. исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
По его словам, компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в аннексированном Крыму.
«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов», — отметил Витренко.
Он также добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.
Напомним, ранее сообщалось, что мировое соглашение между Украиной и российским «Газпромом» не предусматривает возврат конфискованных в Украине активов по решению Антимонопольного комитета.
В то же время на сегодня не разрешилась ситуация с захваченными активами в Крыму, стоимость которых оценивалась в 5,2 млрд долларов. В марте 2019 НАК получил положительное заключение арбитража в Гааге относительно иска против России, трибунал признал свою юрисдикцию в деле о потерянных активах.
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