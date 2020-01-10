Госсекретарь США посетит Украину в конце января

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео согласовали график двусторонних контактов между странами на высшем уровне, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», — говорится в обнародованном в пятницу сообщении.