Зеленский прибыл в Елисейский дворец на саммит в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский около 16.00 понедельника прибыл в Елисейский дворец в Париже, где состоится встреча четырех лидеров стран-участниц Нормандского формата для обсуждения дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Как передает «Интерфакс-Украина», Зеленского на крыльце встретил президент Франции Эммануэль Макрон, после чего главы государств обменялись рукопожатиями и репликами.

В официальной резиденции президента Франции глава украинского государства помимо встречи лидеров «нормандской четверки» проведет ряд двусторонних встреч.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.

Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Потом приехал Владимир Зеленский. Последним авто привезло президента России Владимира Путина. Их всех встречал президент Франции Еманнюель Макрон.