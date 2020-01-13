Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Похолодание в Украине ожидается традиционно на Крещение, а именно на 18-19 января.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook

«Пока будет, как есть, то есть, в основном, тепло. Но именно на 18-19 января, второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически приходят морозы, всё же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов будет. То есть, тенденция сохраняется», — отметила она.

В то же время14 января осадков ожидать не следует из-за антициклона Christian, который приведет преимущественно сухую погоду. Небольшие дождь и мокрый снег возможны на Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в течение дня составит +1 +7 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный.