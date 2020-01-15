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Украина стремительно теряет позиции на мировом рынке сахара

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Украина стремительно теряет позиции на мировом рынке сахара

В 2019 году украинские производители поставили на внешние рынки 236 800 тонн сахара, что более чем в два раза меньше чем в предыдущем году — 584 900 тонн.

Об этом сообщает ассоциация «Укрцукор».

«Этот год был не слишком благоприятным для украинских сахаропроизводителей и по сравнению с прошлым, можем увидеть, что экспорт полностью просел: если раньше экспортный показатель месяца достигал 40-60 тыс. т, то в этом последние полгода в среднем экспортировали около 5 тыс. т сахара в месяц.

В первую очередь это связано с мировым профицитом, который „давил“ на рынок и цены. Кроме того, мы постепенно теряли рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, через нарастающую конкуренцию со стороны России и ЕС», — пояснила заместитель председателя правления «Укрцукор» Руслана Яненко.

По словам эксперта, в следующем году существенных изменений в экспортной перспективе не произойдет, поскольку неблагоприятные мировые цены продолжат тенденцию к уменьшению сырья и сокращение производства сахара, а конкуренция на рынках, которые всегда были наиболее прибыльными для украинских производителей, усилится.

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Кроме того, за декабрь экспортировано 6,9 тыс. т сахара. Таким образом, за четыре месяца текущего маркетингового года 21,8 тыс. т сахара поставлено на внешние рынки. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что производство сахара в 2019/2020 МГ сократилось почти на 20%. Всего в сезон работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн т сахарной свеклы и произвели 1,48 млн т сахара.

экспорт, сахар
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Среда, 15 января 2020
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