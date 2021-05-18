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Сын Джулиани будет баллотироваться в губернаторы штата Нью-Йорк

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Сын Джулиани будет баллотироваться в губернаторы штата Нью-Йорк

Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Эндрю Джулиани, сообщил во вторник, что будет баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году.

«Вместе мы вернем Нью-Йорк!» — написал он в Twitter, сделав пометку «Нью-Йорк за Джулиани в 2022 году» и прикрепив к сообщению ссылку на сайт своей избирательной кампании.

Он сын бывшего мэра города Нью-Йорк Рудольфа Джулиани, который в течение нескольких лет был личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги состоявшихся в 2020 году президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Как отмечается на сайте 35-летнего кандидата, он родился и вырос в центральном районе Нью-Йорка — Манхэттене — и познакомился со своей супругой Живиле Резгите в 2014 году на матче местной бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис».

Сын бывшего мэра Нью-Йорка намерен всерьез побороться с действующим губернатором штата Эндрю Куомо. «Я знаю что мы можем победить Куомо в 2022 году. Я собираюсь быть 57-м губернатором Нью-Йорка... Это будет одно из самых эпичных противостояний в истории штата», — приводит слова Джулиани газета New York Post. При этом издание отмечает, что сначала ему будет необходимо обойти в борьбе за выдвижение на этот пост от Республиканской партии конгрессмена Ли Зелдина и Роба Асторино — бывшего главу округа Уэстчестер.

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Сам Куомо является влиятельным политиком-демократом, однако в этом году оказался фигурантом громкого скандала, после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Законодатели штата проводят разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. Сам он заявляет, что не намерен уходить в отставку и отвергает обвинения в свой адрес.

Дональд Трамп, Нью-Йорк, Рудольф Джулиани, Эндрю Джулиани
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