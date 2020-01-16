Украина занимает второе место по объему инвестиций ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 млрд евро.

Об этом написал на своей странице в Facebook старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил €1,1 млрд в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины», — написал Усов.

Он отметил, что среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое — по количеству подписанных проектов. 680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к «зеленой» категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР.

Напомним, что ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.