Украина занимает второе место по объему инвестиций ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 млрд евро.
Об этом написал на своей странице в Facebook старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
«В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил €1,1 млрд в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины», — написал Усов.
Он отметил, что среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое — по количеству подписанных проектов. 680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к «зеленой» категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР.
Напомним, что ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время Банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов. 75 процентов этих инвестиций приходится на частный сектор.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016