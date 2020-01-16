Порошенко заступился за Гончарука

Пятый президент Петр Порошенко отреагировал на слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука.
«О ситуации с записями премьера — это не украинский сценарий. Дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам.
Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство — на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха.
Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы», — заявил Порошенко.
По словам нардепа, его политическая сила «Европейская солидарность» участия в «атаке» на экономический блок правительства брать не будет.
Напомним, что 15 января в сети была опубликована прослушка, где якобы премьер Гончарук говорит, что он «полный профан в экономике».
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