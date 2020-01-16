СБУ поймала шпиона ДНР

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации «ДНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Военная контрразведка СБУ совместно с Главным управлением Службы в Донецкой и Луганской областях в рамках уголовного производства разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении.
Как установили оперативники СБУ, в поле зрения так называемой спецслужбы «ДНР» женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии.
«Представители „МГБ ДНР“ осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, дали агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задания по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей», — сообщили в пресс-центре.
Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащий НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения.
Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.
В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо предоставило обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым «МГБ ДНР».
Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации), судом избрана мера пресечения.
Продолжаются следственные действия.
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