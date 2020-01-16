Рада вернула украинскую делегацию в ПАСЕ

Верховная Рада приняла решение о возобновлении участия украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.
Соответствующее постановление № 2718 «Об заявление об участии постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году» поддержали 347 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Напомним, что Верховная Рада отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против принятого организацией летом прошлого года решения восстановить в полном объеме права российской делегации.
Делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украине и аннексии Крыма. Тем не менее часть членов украинской делегации, в том числе ее глава Елизавета Ясько, находились в Страсбурге в качестве гостей, объясняя это необходимостью «отстаивать позиции Киева на полях сессии».
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