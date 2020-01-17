Минфин объявил конкурс на главу правления Укрэксимбанка

Министерство финансов объявило конкурс на должность главы правления АО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что подавать заявки на участие в конкурсе можно до 31 января, до 11 февраля — пройдет собеседование финалиста с наблюдательным советом банка.

Решение об объявлении конкурса на должность главы Укрэксимбанка объявили после того, как бывшего главу Александра Гриценко заподозрили в коррупции. Его подозревают в содействии снятия ареста с депозитов и залогов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.