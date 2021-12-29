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Эксперты ожидают в 2022 году массовые протесты украинцев против МВФ и политики властей

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Эксперты ожидают в 2022 году массовые протесты украинцев против МВФ и политики властей

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предусмотренное Меморандумом с Международным валютным фондом, приведет к дальнейшему росту числа протестных акций против МВФ и украинской власти, проводящей здесь политику Фонда.

Об этом заявили эксперты, комментируя состоявшуюся во вторник в Киеве массовую акцию протеста.

«Если внимательно прочитать последний Меморандум с МВФ, который подписал Зеленский, то можно увидеть, что украинская власть взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом, с мая 2022 года пустить в „рыночное“ плавание тарифы на жилищно-коммунальные услуги. А это означает их повышение в 2-4 раза по отношению к нынешнему уровню. Речь идет о ценах на газ для населения, тарифах на электроэнергию и тарифах на тепло. И это на том фоне, что в бюджете на 2022 год предусмотрено субсидий на 9 млрд грн меньше, чем было в 2021-м — 47 млрд грн в 2021 и 38 на 2022-й.

Поэтому, рискну предположить, что такие акции протеста будут происходить и в 2022 году и будут еще более массовыми.
Ведь вероятность того, что нынешняя власть во главе с президентом откажется от кредитных подачек от МВФ и других международных финансовых организаций, очень и очень низка», — написал экономические эксперт Виктор Скаршевский.

В свою очередь, политолог Светлана Кушнир полагает, что власть недооценивает решимость украинцев отстаивать свои права.

«В недрах Офиса функционеры уверовали, что народ наш не прочитает условия нового Меморандума с МВФ, а сказки о том, что у нас нет энергетического кризиса успокоят и умиротворят бедное население. Думаю, что разочарование Зе-менеджеров придёт с волной социальных бунтов и митингов. Украинцы прекрасно поняли, что значит для их благосостояния отказ в 2022 году от политики сдерживания тарифов Постановлениями Кабмина, записанный одним из пунктов нового меморандума с МВФ. Сегодня в очередной раз людское негодование под окнами главного здания в стране как дежавю для президента и его команды. Опасное дежавю, так и вынести из кабинетов могут!», — предупреждает она.

Напомним, что во вторник под Офисом президента прошла акция протеста с требованием к властям начать реальную деоолигархизацию и прекратить сотрудничество с МВФ.

Участники акции возмущены поведением власти, которая, по их мнению, не выполнила предвыборные обещания, в частности, не смогла обеспечить новое качество политики и достойную жизнь для каждого украинца. Они считают, что за 2,5 года Украина под руководством Международного валютного фонда «окончательно попала в капкан олигархов». Регулярные кредитные ссуды ежедневно ухудшают внешнее и внутреннее политическое, социальное, финансовое положение Украины, а рекомендации МВФ приобретают формат откровенного шантажа.

В связи с этим активисты символически «повесили» фигуру директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард и «расстреляли» бизнесмена Джорджа Сороса.

Также протестующие выдвинули ряд требований к президенту Владимир Зеленскому и власти в целом. В частности, они призвали ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов и прекратить распродажу стратегически важных объектов экономики. Также там потребовали раскрыть содержание кредитных соглашений с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые, по мнению протестующих, представляют прямую угрозу существованию государства и втягивают страну в новую кабалу.

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Отметим, что это уже не первая подобная акция, прошедшая за последнее время в столице. 16 декабря в Киеве прошел аналогичный митинг, на котором протестовали против сотрудничества Украины с МВФ. Митингующие тогда вышли под Кабмин и Верховую Раду, заявляя, что под давлением Фонда власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

МВФ, тарифы, протесты
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