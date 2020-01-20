В Китае запрещают одноразовый пластик

В ближайшие пять лет Китай намерен уменьшить производство и использование пластика з целью борьбы с загрязнениями.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Ведущий специалист по экономическому планированию Китая заявил, что в ближайшие пять лет страна уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения», — говорится в сообщении.
Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам, к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут запрещены в супермаркетах и ТЦ в крупных городах Китая, а также в службах доставки продовольствия.
Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, одновременно продвигая альтернативные материалы.
Китай также планирует создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассовых изделий к 2025 году.
Как отмечает издание, использование пластика в Китае возросло, поскольку онлайн-покупки и приложения для доставки еды стали частью повседневной жизни в стране, даже в сельской местности.
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