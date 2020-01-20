В Закарпатской области девять человек госпитализировали после ДТП

Девять человек, в том числе трое детей, госпитализировали после аварии в Закарпатской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

«Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Kia Rio совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault», — говорится в сообщении полиции в Facebook. Указывается, что авария произошла в воскресенье вечером.

По данным полиции, в результате аварии в больницу доставили водителя автомобиля Kia Rio, двух ее малолетних детей и еще одного пассажира. Также за медпомощью обратились водитель автомобиль Renault и четверо его пассажиров, среди которых один ребенок.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения».