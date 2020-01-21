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Китай прекращает импортировать мусор

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Китай прекращает импортировать мусор

Китай сократил в 2019 году объемы импортируемых отходов на 40% по сравнению с прошлым годом, доведя их до 13,5 млн тонн. Об этом сообщил представитель Министерства окружающей среды КНР Лю Юбинь. В 2021 году, сказал он, страна намерена полностью прекратить ввоз мусора из-за рубежа.

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы к концу 2020 года довести показатель импорта отходов до нулевой отметки», — заявил Лю Юбинь, которого цитирует ТАСС.

С 2017 года, когда Китай взял курс на полный отказ от иностранного мусора, одни за другим были запрещены к ввозу 56 видов отходов. Одновременно в стране была развернута борьба с «мусорной контрабандой» — попытками нелегального ввоза на территорию КНР отходов под видом различного сырья и товаров. В 2019 году Главное таможенное управление КНР провело третий раунд общенациональной кампании против фирм, занимающихся переработкой зарубежного мусора. В ходе этой кампании многие мелкие предприятия переключились на переработку «отечественных» отходов. Было начато и техническое переоснащение компаний.

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Одним из перспективных направлений переработки отходов считается их использование для выработки электроэнергии. Однако, как сообщают СМИ, эти меры вызывают недовольство местного населения, опасающегося того, что в ходе такой утилизации отходов производятся выбросы вредных веществ в атмосферу.

Китай, мусор
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